  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. TTD

ttd
TTD - Trinidadski dolar

Trinidadski dolar je valuta Trinidad in Tobago. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Trinidadski dolar tečaj TTD v USD. Koda valute za Dolarji je TTD, simbol valute pa je TT$. Spodaj boste našli tečaje Trinidadski dolar in pretvornik valut.

Izberite valuto

ttd
TTDTrinidadski dolar

Statistika Trinidadski dolar

ImeTrinidadski dolar
SimbolTT$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba TTDTTD v USD
Najboljši graf TTDGraf TTD v USD

Profil Trinidadski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BankovciPogosto uporabljeno: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Centralna bankaCentralna banka Trinidad in Tobago
Uporabniki
Trinidad, Tobago

Zakaj vas zanima TTD?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za TTDPridobiti tečaje TTD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti TTD za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34929
USD / CHF0.789722
USD / CAD1.36729
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.670952

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%