TRY - Turška lira

Turška lira je valuta Turčija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Turška lira tečaj TRY v USD. Koda valute za Lira je TRY , simbol valute pa je ₺. Spodaj boste našli tečaje Turška lira in pretvornik valut.