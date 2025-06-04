TRY - Turška lira
Turška lira je valuta Turčija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Turška lira tečaj TRY v USD. Koda valute za Lira je TRY, simbol valute pa je ₺. Spodaj boste našli tečaje Turška lira in pretvornik valut.
Statistika Turška lira
|Ime
|Turška lira
|Simbol
|TL
|Manjša enota
|1/100 = kuruş
|Simbol manjše enote
|Kr
|Najboljša pretvorba TRY
|TRY v USD
|Najboljši graf TRY
|Graf TRY v USD
Profil Turška lira
|Vzdevki
|Kağıt, Mangır, Papel
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Redko uporabljeno: 1Kr
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Centralna banka
|Centralna banka Republike Turčije
|Uporabniki
Turčija, Severni Ciper
Turčija, Severni Ciper
