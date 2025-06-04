  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. TRY

try
TRY - Turška lira

Turška lira je valuta Turčija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Turška lira tečaj TRY v USD. Koda valute za Lira je TRY, simbol valute pa je ₺. Spodaj boste našli tečaje Turška lira in pretvornik valut.

Izberite valuto

try
TRYTurška lira

Statistika Turška lira

ImeTurška lira
SimbolTL
Manjša enota1/100 = kuruş
Simbol manjše enoteKr
Najboljša pretvorba TRYTRY v USD
Najboljši graf TRYGraf TRY v USD

Profil Turška lira

VzdevkiKağıt, Mangır, Papel
KovanciPogosto uporabljeno: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Redko uporabljeno: 1Kr
BankovciPogosto uporabljeno: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Centralna bankaCentralna banka Republike Turčije
Uporabniki
Turčija, Severni Ciper

Zakaj vas zanima TRY?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za TRYPridobiti tečaje TRY na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti TRY za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34929
USD / CHF0.789722
USD / CAD1.36729
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.670952

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%