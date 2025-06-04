TOP - Tongovska pa'anga

Tongovska pa'anga je valuta Tonga. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tongovska pa'anga tečaj TOP v USD. Koda valute za Pa'anga je TOP , simbol valute pa je T$. Spodaj boste našli tečaje Tongovska pa'anga in pretvornik valut.