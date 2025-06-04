  1. Domov
TOP - Tongovska pa'anga

Tongovska pa'anga je valuta Tonga. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tongovska pa'anga tečaj TOP v USD. Koda valute za Pa'anga je TOP, simbol valute pa je T$. Spodaj boste našli tečaje Tongovska pa'anga in pretvornik valut.

top
TOPTongovska pa'anga

Statistika Tongovska pa'anga

ImeTongovska pa'anga
SimbolT$
Manjša enota1/100 = Seniti
Simbol manjše enoteSeniti
Najboljša pretvorba TOPTOP v USD
Najboljši graf TOPGraf TOP v USD

Profil Tongovska pa'anga

KovanciPogosto uporabljeno: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Centralna bankaNacionalna rezervna banka Tonge
Uporabniki
Tonga

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34929
USD / CHF0.789722
USD / CAD1.36729
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.670952

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%