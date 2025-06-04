TOP - Tongovska pa'anga
Tongovska pa'anga je valuta Tonga. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tongovska pa'anga tečaj TOP v USD. Koda valute za Pa'anga je TOP, simbol valute pa je T$. Spodaj boste našli tečaje Tongovska pa'anga in pretvornik valut.
Statistika Tongovska pa'anga
|Ime
|Tongovska pa'anga
|Simbol
|T$
|Manjša enota
|1/100 = Seniti
|Simbol manjše enote
|Seniti
|Najboljša pretvorba TOP
|TOP v USD
|Najboljši graf TOP
|Graf TOP v USD
Profil Tongovska pa'anga
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Centralna banka
|Nacionalna rezervna banka Tonge
|Uporabniki
Tonga
Zakaj vas zanima TOP?
