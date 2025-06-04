  1. Domov
TND - Tunizijski dinar

Tunizijski dinar je valuta Tunisija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tunizijski dinar tečaj TND v USD. Koda valute za Dinarji je TND, simbol valute pa je د.ت. Spodaj boste našli tečaje Tunizijski dinar in pretvornik valut.

Statistika Tunizijski dinar

ImeTunizijski dinar
SimbolDinar
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba TNDTND v USD
Najboljši graf TNDGraf TND v USD

Profil Tunizijski dinar

Uporabniki
Tunisija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34929
USD / CHF0.789722
USD / CAD1.36729
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.670952

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%