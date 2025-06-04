TND - Tunizijski dinar

Tunizijski dinar je valuta Tunisija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tunizijski dinar tečaj TND v USD. Koda valute za Dinarji je TND , simbol valute pa je د.ت. Spodaj boste našli tečaje Tunizijski dinar in pretvornik valut.