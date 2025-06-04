TND - Tunizijski dinar
Tunizijski dinar je valuta Tunisija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tunizijski dinar tečaj TND v USD. Koda valute za Dinarji je TND, simbol valute pa je د.ت. Spodaj boste našli tečaje Tunizijski dinar in pretvornik valut.
Statistika Tunizijski dinar
|Ime
|Tunizijski dinar
|Simbol
|Dinar
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba TND
|TND v USD
|Najboljši graf TND
|Graf TND v USD
Profil Tunizijski dinar
|Uporabniki
Tunisija
Tunisija
