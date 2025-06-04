  1. Domov
TMT - Turkmenistanski manat

Turkmenistanski manat je valuta Turkmenistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Turkmenistanski manat tečaj TMT v USD. Koda valute za Manati je TMT, simbol valute pa je T. Spodaj boste našli tečaje Turkmenistanski manat in pretvornik valut.

Statistika Turkmenistanski manat

ImeTurkmenistanski manat
SimbolManat
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba TMTTMT v USD
Najboljši graf TMTGraf TMT v USD

Profil Turkmenistanski manat

Uporabniki
Turkmenistan

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34929
USD / CHF0.789722
USD / CAD1.36729
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.670952

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%