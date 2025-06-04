TJS - Tadžikistanski somoni

Tadžikistanski somoni je valuta Tajikistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tadžikistanski somoni tečaj TJS v USD. Koda valute za Somoni je TJS , simbol valute pa je SM. Spodaj boste našli tečaje Tadžikistanski somoni in pretvornik valut.