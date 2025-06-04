TJS - Tadžikistanski somoni
Tadžikistanski somoni je valuta Tajikistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tadžikistanski somoni tečaj TJS v USD. Koda valute za Somoni je TJS, simbol valute pa je SM. Spodaj boste našli tečaje Tadžikistanski somoni in pretvornik valut.
Statistika Tadžikistanski somoni
|Ime
|Tadžikistanski somoni
|Simbol
|Somoni
|Manjša enota
|1/100 = Tajikistanski somoni
|Simbol manjše enote
|Tajikistanski somoni
|Najboljša pretvorba TJS
|TJS v USD
|Najboljši graf TJS
|Graf TJS v USD
Profil Tadžikistanski somoni
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Tajikistanski somoni5, Tajikistanski somoni10, Tajikistanski somoni20, Tajikistanski somoni25, Tajikistanski somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Tajikistanski somoni1, Tajikistanski somoni5, Tajikistanski somoni20, Tajikistanski somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Centralna banka
|Banka Tajikistana
|Uporabniki
Tajikistan
Tajikistan
Zakaj vas zanima TJS?
