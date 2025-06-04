  1. Domov
TJS - Tadžikistanski somoni

Tadžikistanski somoni je valuta Tajikistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tadžikistanski somoni tečaj TJS v USD. Koda valute za Somoni je TJS, simbol valute pa je SM. Spodaj boste našli tečaje Tadžikistanski somoni in pretvornik valut.

Statistika Tadžikistanski somoni

ImeTadžikistanski somoni
SimbolSomoni
Manjša enota1/100 = Tajikistanski somoni
Simbol manjše enoteTajikistanski somoni
Najboljša pretvorba TJSTJS v USD
Najboljši graf TJSGraf TJS v USD

Profil Tadžikistanski somoni

KovanciPogosto uporabljeno: Tajikistanski somoni5, Tajikistanski somoni10, Tajikistanski somoni20, Tajikistanski somoni25, Tajikistanski somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BankovciPogosto uporabljeno: Tajikistanski somoni1, Tajikistanski somoni5, Tajikistanski somoni20, Tajikistanski somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Centralna bankaBanka Tajikistana
Uporabniki
Tajikistan

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34929
USD / CHF0.789722
USD / CAD1.36729
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.670952

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%