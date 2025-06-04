THB - Tajski baht
Tajski baht je valuta Tajska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tajski baht tečaj THB v USD. Koda valute za Baht je THB, simbol valute pa je ฿. Spodaj boste našli tečaje Tajski baht in pretvornik valut.
Obvestilo: Tečaj THB, prikazan spodaj, je mednarodni (off-shore) tečaj. Tečaji, uporabljeni v Tajski, se lahko razlikujejo.
Zgodnja valuta v Tajski
Standardizirani tovarniško kovani kovanci in bankovci so bili uradno izdani prvič v Tajski v času Rattankosin; papirnati denar se je pojavil v obliki kraljevih menic leta 1853. Temu so kmalu sledili bankovci, ki so jih izdali tuji banke. Leta 1857 je Tajska pridobila svojo prvo kovnico in tajski srebrni kovanci so začeli biti kovani na tem območju. Kovanje je bilo poenostavljeno leta 1897, ko je bilo 11 denominacij poenostavljenih na dve (satang in baht) pod decimalnim srebrnim standardnim sistemom.
Uvedba tajskega bahta
Do leta 1880 je bil tajski baht vezan na britanski funt po tečaju 8 TBH za 1 GBP. Ta tečaj se je večkrat spremenil, dokler ni bil baht ponovno vezan na japonski jen po pariteti med drugo svetovno vojno. Po vojni se je valuta spremenila in vezala na 20,8 bahta za 1 ameriški dolar, nato na 20 bahtov za ameriški dolar leta 1978 in na 25 bahtov leta 1984.
Finančna kriza
Leta 1997 je Tajska padla v finančno krizo. Baht je izgubil polovico svoje vrednosti, kar je povzročilo sprejetje režima plavajočega menjalnega tečaja. Od gospodarskega kolapsa se je tajski baht stabiliziral.
Neuradno se tajski baht uporablja v Laosu, Kambodži in Mjanmaru.
Statistika Tajski baht
|Ime
|Tajski baht
|Simbol
|฿
|Manjša enota
|1/100 = Satang
|Simbol manjše enote
|Satang
|Najboljša pretvorba THB
|THB v USD
|Najboljši graf THB
|Graf THB v USD
Profil Tajski baht
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Centralna banka
|Banka Tajske
|Uporabniki
Tajska
Tajska
