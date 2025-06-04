THB - Tajski baht

Zgodnja valuta v Tajski

Standardizirani tovarniško kovani kovanci in bankovci so bili uradno izdani prvič v Tajski v času Rattankosin; papirnati denar se je pojavil v obliki kraljevih menic leta 1853. Temu so kmalu sledili bankovci, ki so jih izdali tuji banke. Leta 1857 je Tajska pridobila svojo prvo kovnico in tajski srebrni kovanci so začeli biti kovani na tem območju. Kovanje je bilo poenostavljeno leta 1897, ko je bilo 11 denominacij poenostavljenih na dve (satang in baht) pod decimalnim srebrnim standardnim sistemom.

Uvedba tajskega bahta

Do leta 1880 je bil tajski baht vezan na britanski funt po tečaju 8 TBH za 1 GBP. Ta tečaj se je večkrat spremenil, dokler ni bil baht ponovno vezan na japonski jen po pariteti med drugo svetovno vojno. Po vojni se je valuta spremenila in vezala na 20,8 bahta za 1 ameriški dolar, nato na 20 bahtov za ameriški dolar leta 1978 in na 25 bahtov leta 1984.

Finančna kriza

Leta 1997 je Tajska padla v finančno krizo. Baht je izgubil polovico svoje vrednosti, kar je povzročilo sprejetje režima plavajočega menjalnega tečaja. Od gospodarskega kolapsa se je tajski baht stabiliziral.



Neuradno se tajski baht uporablja v Laosu, Kambodži in Mjanmaru.