SZL - Svazijski lilangeni
Svazijski lilangeni je valuta eSwatini. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Svazijski lilangeni tečaj SZL v USD. Koda valute za Emalangeni je SZL, simbol valute pa je E. Spodaj boste našli tečaje Svazijski lilangeni in pretvornik valut.
Statistika Svazijski lilangeni
|Ime
|Svazijski lilangeni
|Simbol
|Lilangeni
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba SZL
|SZL v USD
|Najboljši graf SZL
|Graf SZL v USD
Profil Svazijski lilangeni
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Centralna banka
|Centralna banka eSwatini
|Uporabniki
eSwatini
Zakaj vas zanima SZL?
