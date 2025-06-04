  1. Domov
SZL - Svazijski lilangeni

Svazijski lilangeni je valuta eSwatini. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Svazijski lilangeni tečaj SZL v USD. Koda valute za Emalangeni je SZL, simbol valute pa je E. Spodaj boste našli tečaje Svazijski lilangeni in pretvornik valut.

Statistika Svazijski lilangeni

ImeSvazijski lilangeni
SimbolLilangeni
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba SZLSZL v USD
Najboljši graf SZLGraf SZL v USD

Profil Svazijski lilangeni

KovanciPogosto uporabljeno: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BankovciPogosto uporabljeno: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Centralna bankaCentralna banka eSwatini
Uporabniki
eSwatini

