SVC - Salvadorski kolon

Salvadorski kolon je valuta El Salvador. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Salvadorski kolon tečaj SVC v USD. Koda valute za Koloni je SVC, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Salvadorski kolon in pretvornik valut.

Obvestilo: Od leta 2001 zakon o monetarni integraciji omogoča kroženje ameriškega dolarja (USD) v Salvadorju s fiksnim tečajem 8,75 kolon. Kolon je še vedno zakonito plačilno sredstvo, vendar ni več v obtoku in se redko uporablja.

SVCSalvadorski kolon

Statistika Salvadorski kolon

ImeSalvadorski kolon
Simbol$
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba SVCSVC v USD
Najboljši graf SVCGraf SVC v USD

Profil Salvadorski kolon

KovanciPogosto uporabljeno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Redko uporabljeno: ¢1, ¢2, ¢3
BankovciPogosto uporabljeno: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Uporabniki
El Salvador

