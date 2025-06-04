SVC - Salvadorski kolon

Salvadorski kolon je valuta El Salvador. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Salvadorski kolon tečaj SVC v USD. Koda valute za Koloni je SVC , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Salvadorski kolon in pretvornik valut.

Obvestilo: Od leta 2001 zakon o monetarni integraciji omogoča kroženje ameriškega dolarja (USD) v Salvadorju s fiksnim tečajem 8,75 kolon. Kolon je še vedno zakonito plačilno sredstvo, vendar ni več v obtoku in se redko uporablja.