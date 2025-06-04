SVC - Salvadorski kolon
Salvadorski kolon je valuta El Salvador. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Salvadorski kolon tečaj SVC v USD. Koda valute za Koloni je SVC, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Salvadorski kolon in pretvornik valut.
Obvestilo: Od leta 2001 zakon o monetarni integraciji omogoča kroženje ameriškega dolarja (USD) v Salvadorju s fiksnim tečajem 8,75 kolon. Kolon je še vedno zakonito plačilno sredstvo, vendar ni več v obtoku in se redko uporablja.
Statistika Salvadorski kolon
|Ime
|Salvadorski kolon
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba SVC
|SVC v USD
|Najboljši graf SVC
|Graf SVC v USD
Profil Salvadorski kolon
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Redko uporabljeno: ¢1, ¢2, ¢3
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Uporabniki
El Salvador
El Salvador
