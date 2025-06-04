STN - Dobra Sao Tome in Principa
Dobra Sao Tome in Principa je valuta São Tomé in Príncipe. Koda valute za Dobre je STN, simbol valute pa je Db. Spodaj boste našli tečaje Dobra Sao Tome in Principa in pretvornik valut.
Statistika Dobra Sao Tome in Principa
|Ime
|Dobra Sao Tome in Principa
|Simbol
|Db
|Manjša enota
|1/100 = cêntimo
|Simbol manjše enote
|cêntimo
Profil Dobra Sao Tome in Principa
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Uporabniki
São Tomé in Príncipe
Zakaj vas zanima STN?
