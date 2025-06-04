  1. Domov
STN - Dobra Sao Tome in Principa

Dobra Sao Tome in Principa je valuta São Tomé in Príncipe. Koda valute za Dobre je STN, simbol valute pa je Db. Spodaj boste našli tečaje Dobra Sao Tome in Principa in pretvornik valut.

Izberite valuto

Statistika Dobra Sao Tome in Principa

ImeDobra Sao Tome in Principa
SimbolDb
Manjša enota1/100 = cêntimo
Simbol manjše enotecêntimo

Profil Dobra Sao Tome in Principa

KovanciPogosto uporabljeno: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BankovciPogosto uporabljeno: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Uporabniki
São Tomé in Príncipe

Zakaj vas zanima STN?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.585
GBP / USD1.34912
USD / CHF0.789814
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.309
AUD / USD0.670907

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%