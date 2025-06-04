SRD - Surinamski dolar
Surinamski dolar je valuta Surinam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Surinamski dolar tečaj SRD v USD. Koda valute za Dolarji je SRD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Surinamski dolar in pretvornik valut.
Statistika Surinamski dolar
|Ime
|Surinamski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba SRD
|SRD v USD
|Najboljši graf SRD
|Graf SRD v USD
Profil Surinamski dolar
|Uporabniki
Surinam
Surinam
Zakaj vas zanima SRD?
