SRD - Surinamski dolar

Surinamski dolar je valuta Surinam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Surinamski dolar tečaj SRD v USD. Koda valute za Dolarji je SRD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Surinamski dolar in pretvornik valut.

Statistika Surinamski dolar

ImeSurinamski dolar
Simbol$
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba SRDSRD v USD
Najboljši graf SRDGraf SRD v USD

Profil Surinamski dolar

Uporabniki
Surinam

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.585
GBP / USD1.34912
USD / CHF0.789814
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.309
AUD / USD0.670907

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%