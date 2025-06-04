SOS - Somalski šiling
Somalski šiling je valuta Somalija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Somalski šiling tečaj SOS v USD. Koda valute za Šilingi je SOS, simbol valute pa je S. Spodaj boste našli tečaje Somalski šiling in pretvornik valut.
Statistika Somalski šiling
|Ime
|Somalski šiling
|Simbol
|S
|Manjša enota
|1/100 = Senti
|Simbol manjše enote
|Senti
|Najboljša pretvorba SOS
|SOS v USD
|Najboljši graf SOS
|Graf SOS v USD
Profil Somalski šiling
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: S5, S10, S20, S50, S100
|Centralna banka
|Centralna banka Somalije
|Uporabniki
Somalija
Zakaj vas zanima SOS?
