SOS - Somalski šiling

Somalski šiling je valuta Somalija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Somalski šiling tečaj SOS v USD. Koda valute za Šilingi je SOS, simbol valute pa je S. Spodaj boste našli tečaje Somalski šiling in pretvornik valut.

Statistika Somalski šiling

ImeSomalski šiling
SimbolS
Manjša enota1/100 = Senti
Simbol manjše enoteSenti
Najboljša pretvorba SOSSOS v USD
Najboljši graf SOSGraf SOS v USD

Profil Somalski šiling

KovanciPogosto uporabljeno: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BankovciPogosto uporabljeno: S5, S10, S20, S50, S100
Centralna bankaCentralna banka Somalije
Uporabniki
Somalija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14623
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36743
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670900

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%