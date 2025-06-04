  1. Domov
SLL - Sierraleonski leone

Sierraleonski leone je valuta Sierra Leone. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sierraleonski leone tečaj SLL v USD. Koda valute za leoni je SLL, simbol valute pa je Le. Spodaj boste našli tečaje Sierraleonski leone in pretvornik valut.

SLLSierraleonski leone
SLL in SLE sta zakonita plačilna sredstva do marca 2023, v skladu z ISO 4217 SPREMEMBA ŠT. 173, ki je bila objavljena 23. septembra 2022.

Statistika Sierraleonski leone

ImeSierraleonski leone
SimbolLe
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotec
Najboljša pretvorba SLLSLL v USD
Najboljši graf SLLGraf SLL v USD

Profil Sierraleonski leone

KovanciPogosto uporabljeno: Le10, Le50, Le100, Le500
BankovciPogosto uporabljeno: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
Centralna bankaBank of Sierra Leone
Uporabniki
Sierra Leone

