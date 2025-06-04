SLL - Sierraleonski leone
Sierraleonski leone je valuta Sierra Leone. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sierraleonski leone tečaj SLL v USD. Koda valute za leoni je SLL, simbol valute pa je Le. Spodaj boste našli tečaje Sierraleonski leone in pretvornik valut.
SLL in SLE sta zakonita plačilna sredstva do marca 2023, v skladu z ISO 4217 SPREMEMBA ŠT. 173, ki je bila objavljena 23. septembra 2022.
Statistika Sierraleonski leone
|Ime
|Sierraleonski leone
|Simbol
|Le
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
|Najboljša pretvorba SLL
|SLL v USD
|Najboljši graf SLL
|Graf SLL v USD
Profil Sierraleonski leone
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Centralna banka
|Bank of Sierra Leone
|Uporabniki
Sierra Leone
Sierra Leone
