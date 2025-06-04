SLE - Sierraleonski leone
Sierraleonski leone je valuta Sierra Leone. Koda valute za leoni je SLE. Spodaj boste našli tečaje Sierraleonski leone in pretvornik valut.
SLE in SLL sta zakonita plačilna sredstva do marca 2023, v skladu z ISO 4217 SPREMEMBA ŠT. 173, ki je bila objavljena 23. septembra 2022.
Statistika Sierraleonski leone
|Ime
|Sierraleonski leone
|Simbol
|Le
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
Profil Sierraleonski leone
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Le1, Le2, Le5, Le10
|Centralna banka
|Bank of Sierra Leone
