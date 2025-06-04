  1. Domov
SLE - Sierraleonski leone

Sierraleonski leone je valuta Sierra Leone. Koda valute za leoni je SLE. Spodaj boste našli tečaje Sierraleonski leone in pretvornik valut.

SLESierraleonski leone
SLE in SLL sta zakonita plačilna sredstva do marca 2023, v skladu z ISO 4217 SPREMEMBA ŠT. 173, ki je bila objavljena 23. septembra 2022.

Statistika Sierraleonski leone

ImeSierraleonski leone
SimbolLe
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotec

Profil Sierraleonski leone

KovanciPogosto uporabljeno: Le10, Le50, Le100, Le500
BankovciPogosto uporabljeno: Le1, Le2, Le5, Le10
Centralna bankaBank of Sierra Leone

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14623
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36743
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670900

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%