SHP - Funt Svete Helene
Funt Svete Helene je valuta sveta Helena. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt Svete Helene tečaj SHP v USD. Koda valute za Funti je SHP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt Svete Helene in pretvornik valut.
Statistika Funt Svete Helene
|Ime
|Funt Svete Helene
|Simbol
|£
|Manjša enota
|1/100 = svethelenski funt
|Simbol manjše enote
|p
|Najboljša pretvorba SHP
|SHP v USD
|Najboljši graf SHP
|Graf SHP v USD
Profil Funt Svete Helene
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: £5, £10, £20
|Uporabniki
sveta Helena
sveta Helena
Zakaj vas zanima SHP?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za SHPPridobiti tečaje SHP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti SHP za moje podjetje