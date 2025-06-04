  1. Domov
SHP - Funt Svete Helene

Funt Svete Helene je valuta sveta Helena. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Funt Svete Helene tečaj SHP v USD. Koda valute za Funti je SHP, simbol valute pa je £. Spodaj boste našli tečaje Funt Svete Helene in pretvornik valut.

Izberite valuto

SHPFunt Svete Helene

Statistika Funt Svete Helene

ImeFunt Svete Helene
Simbol£
Manjša enota1/100 = svethelenski funt
Simbol manjše enotep
Najboljša pretvorba SHPSHP v USD
Najboljši graf SHPGraf SHP v USD

Profil Funt Svete Helene

KovanciPogosto uporabljeno: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovciPogosto uporabljeno: £5, £10, £20
Uporabniki
sveta Helena

