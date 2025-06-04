SGD - Singapurski dolar

Valute Singapurja pred kolonizacijo

Že v 8. stoletju n. št. so kitajski trgovci predstavili prvo dokumentirano valuto Malajskega polotoka. Ker takrat ni bilo uradne valute, so singapurski trgovci običajno uporabljali španske in mehiške dolarje. Papirnati denar se je začel pojavljati na polotoku v 18. in 19. stoletju, izdajali so ga zasebni banke, kot so Asiatic Banking Corporation, Chartered Mercantile Bank of India in The Shanghai Banking Corporation.

Valuta Singapurja kot kolonije

Kot britanska kolonija je Singapur začel uporabljati Straits Dollar leta 1845. Straits Dollar je bila uradna valuta kolonije skoraj sto let, dokler ni bila leta 1939 zamenjana z Malajskim dolarjem, s kratkotrajnim prenehanjem med japonsko okupacijo. Leta 1953 je bil Malajski dolar zamenjan z Malaya in British Borneo Dollar.

Valuta neodvisnega Singapurja

Singapur je leta 1965 postal neodvisna država, znana kot Republika Singapur. Nova država je ustanovila Odbor komisarjev za valuto, ki je uvedel Singapurski dolar, prva serija bankovcev je bila izdana leta 1967. Ti bankovci so bili znani kot 'Orhideja' in so bili zamenljivi z Malajskim dolarjem po pariteti do leta 1973. Valuta je bila sprva vezana na britanski funt po tečaju 60 SGD za 7 GBP. Valuta se je ponovno vezala na ameriški dolar in nato na tehtano košarico valut. Leta 1985 je Singapurski dolar sprejel tržno usmerjen pristop in mu je bilo dovoljeno, da plava, čeprav je bil še vedno natančno nadzorovan. Leta 2002 je bil Odbor komisarjev za valuto razpuščen, funkcije odbora pa so bile prenesene na Monetarno avtoriteto Singapurja.