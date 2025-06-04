SEK - Švedska krona

Zgodnja valuta na Švedskem

V srednjem veku je Švedska uporabljala srebrno valuto. Vendar pa so leta 1625 uvedli bakrene kovance in sistem valut so preklopili na bimetalni standard. Leta 1745 je Švedska suspendirala svoj bakreni standard, izdala neodkupne bankovce in uvedla nepretvorljiv papirni standard. Zaradi inflacije in velikih ekonomskih težav je valuta devalvirala in Švedska se je leta 1776 vrnila na srebrni standard.

Od švedskega Riksdalerja do švedske krone

Valuta, ki se je uporabljala od 17. stoletja do 1873, je bila Riksdaler. Sistem je bil precej zapleten, podenote pa so obsegale marke, öre, pennings, skillingars in runstyckens. Leta 1855 je Švedska sprejela decimalni sistem, ko so uvedli novo različico Riksdalerja: Risksdaler Riksmynt. Švedska krona je prvič nastala, ko je Švedska pristala na članstvo v Skandinavski monetarni uniji leta 1873, skupaj z Dansko in Norveško. Vse vključene države so fiksirale svoje valute glede na zlato po pariteti, da bi ustvarile monetarno stabilnost. Ta unija je trajala do prve svetovne vojne, ko so države izgubile svoje vezave na zlato. Švedska je obdržala valuto krono po razpustitvi monetarne unije.

SEK in evro

Po Pristopni pogodbi iz leta 1994 naj bi Švedska pristopila k evroobmočju in sprejela evro. Vendar pa je leta 2003 potekal referendum, ki je prinesel 56% nasprotovanje članstvu. Še vedno potekajo razprave o tem, ali bi bilo v najboljšem interesu države, da se pridruži, kar je zamaknilo sprejetje evra.