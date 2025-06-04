  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. SEK

sek
SEK - Švedska krona

Švedska krona je valuta Švedska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Švedska krona tečaj SEK v USD. Koda valute za Kroner je SEK, simbol valute pa je kr. Spodaj boste našli tečaje Švedska krona in pretvornik valut.

Izberite valuto

sek
SEKŠvedska krona

Zgodnja valuta na Švedskem
V srednjem veku je Švedska uporabljala srebrno valuto. Vendar pa so leta 1625 uvedli bakrene kovance in sistem valut so preklopili na bimetalni standard. Leta 1745 je Švedska suspendirala svoj bakreni standard, izdala neodkupne bankovce in uvedla nepretvorljiv papirni standard. Zaradi inflacije in velikih ekonomskih težav je valuta devalvirala in Švedska se je leta 1776 vrnila na srebrni standard.

Od švedskega Riksdalerja do švedske krone
Valuta, ki se je uporabljala od 17. stoletja do 1873, je bila Riksdaler. Sistem je bil precej zapleten, podenote pa so obsegale marke, öre, pennings, skillingars in runstyckens. Leta 1855 je Švedska sprejela decimalni sistem, ko so uvedli novo različico Riksdalerja: Risksdaler Riksmynt. Švedska krona je prvič nastala, ko je Švedska pristala na članstvo v Skandinavski monetarni uniji leta 1873, skupaj z Dansko in Norveško. Vse vključene države so fiksirale svoje valute glede na zlato po pariteti, da bi ustvarile monetarno stabilnost. Ta unija je trajala do prve svetovne vojne, ko so države izgubile svoje vezave na zlato. Švedska je obdržala valuto krono po razpustitvi monetarne unije.

SEK in evro
Po Pristopni pogodbi iz leta 1994 naj bi Švedska pristopila k evroobmočju in sprejela evro. Vendar pa je leta 2003 potekal referendum, ki je prinesel 56% nasprotovanje članstvu. Še vedno potekajo razprave o tem, ali bi bilo v najboljšem interesu države, da se pridruži, kar je zamaknilo sprejetje evra.

Statistika Švedska krona

ImeŠvedska krona
Simbolkr
Manjša enota1/100 = ören (prenehan)
Simbol manjše enoteören (prenehan)
Najboljša pretvorba SEKSEK v USD
Najboljši graf SEKGraf SEK v USD

Profil Švedska krona

Vzdevkispänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
KovanciPogosto uporabljeno: kr1, kr5, kr10
BankovciPogosto uporabljeno: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Redko uporabljeno: kr1000
Centralna bankaSveriges Riksbank
Uporabniki
Švedska

Zakaj vas zanima SEK?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za SEKPridobiti tečaje SEK na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti SEK za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14623
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34914
USD / CHF0.789826
USD / CAD1.36743
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670900

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%