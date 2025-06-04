SCR - Sejšelska rupija

Sejšelska rupija je valuta Sejšeli. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sejšelska rupija tečaj SCR v USD. Koda valute za Rupije je SCR , simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Sejšelska rupija in pretvornik valut.