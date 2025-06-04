  1. Domov
SCR - Sejšelska rupija

Sejšelska rupija je valuta Sejšeli. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sejšelska rupija tečaj SCR v USD. Koda valute za Rupije je SCR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Sejšelska rupija in pretvornik valut.

Statistika Sejšelska rupija

ImeSejšelska rupija
Simbol
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba SCRSCR v USD
Najboljši graf SCRGraf SCR v USD

Profil Sejšelska rupija

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BankovciPogosto uporabljeno: ₨50, ₨100, ₨500
Centralna bankaCentralna banka Sejšelov
Uporabniki
Sejšeli

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34917
USD / CHF0.789846
USD / CAD1.36740
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670912

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%