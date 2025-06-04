SCR - Sejšelska rupija
Sejšelska rupija je valuta Sejšeli. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Sejšelska rupija tečaj SCR v USD. Koda valute za Rupije je SCR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Sejšelska rupija in pretvornik valut.
Statistika Sejšelska rupija
|Ime
|Sejšelska rupija
|Simbol
|₨
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba SCR
|SCR v USD
|Najboljši graf SCR
|Graf SCR v USD
Profil Sejšelska rupija
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₨50, ₨100, ₨500
|Centralna banka
|Centralna banka Sejšelov
|Uporabniki
Sejšeli
Sejšeli
Zakaj vas zanima SCR?
