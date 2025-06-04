  1. Domov
SBD - Dolar Salomonovih otokov

Dolar Salomonovih otokov je valuta Solomonska otočja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Dolar Salomonovih otokov tečaj SBD v USD. Koda valute za Dolarji je SBD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Dolar Salomonovih otokov in pretvornik valut.

Statistika Dolar Salomonovih otokov

ImeDolar Salomonovih otokov
Simbol$
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba SBDSBD v USD
Najboljši graf SBDGraf SBD v USD

Profil Dolar Salomonovih otokov

Uporabniki
Solomonska otočja

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34917
USD / CHF0.789846
USD / CAD1.36740
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670912

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%