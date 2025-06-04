SBD - Dolar Salomonovih otokov

Dolar Salomonovih otokov je valuta Solomonska otočja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Dolar Salomonovih otokov tečaj SBD v USD. Koda valute za Dolarji je SBD , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Dolar Salomonovih otokov in pretvornik valut.