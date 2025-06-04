SBD - Dolar Salomonovih otokov
Dolar Salomonovih otokov je valuta Solomonska otočja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Dolar Salomonovih otokov tečaj SBD v USD. Koda valute za Dolarji je SBD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Dolar Salomonovih otokov in pretvornik valut.
Statistika Dolar Salomonovih otokov
|Ime
|Dolar Salomonovih otokov
|Simbol
|$
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba SBD
|SBD v USD
|Najboljši graf SBD
|Graf SBD v USD
Profil Dolar Salomonovih otokov
|Uporabniki
Solomonska otočja
Solomonska otočja
Zakaj vas zanima SBD?
