SAR - Savdski rial

Pred 20. stoletjem so v Arabiji krožile tuje valute, kot so Maria Theresa Thalers in britanski zlatniki, ki so zadostovali monetarnim potrebam, pri čemer je bil menjalni tečaj 1 zlatnik enak 5 Theresa Thalers. V začetku 1900-ih je bil izdan Hejaz Riyal kot uradna valuta.

Ko je bila leta 1932 ustanovljena Savdska Arabija, je bila uvedena Savdska riyal. Menjalni tečaj je imel več popravkov v svoji zgodovini, pri čemer je bil 1 riyal prvotno enak 22 qurush kovancem. Leta 1960 se je valuta spremenila, tako da je 20 qurush kovancev postalo enako 1 riyalu. Leta 1952 je bila ustanovljena Savdska arabska monetarna agencija (SAMA), pri čemer so bile uvedene različne reforme za vzpostavitev enotnega valutnega sistema. Leta 1963 je bila valuta decimalizirana in uvedena je bila nova podenota, imenovana halala, ki deli riyal na 100 enakih delov.