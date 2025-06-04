RWF - Ruandski frank
Ruandski frank je valuta Ruanda. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ruandski frank tečaj RWF v USD. Koda valute za Franki je RWF, simbol valute pa je R₣. Spodaj boste našli tečaje Ruandski frank in pretvornik valut.
Statistika Ruandski frank
|Ime
|Ruandski frank
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba RWF
|RWF v USD
|Najboljši graf RWF
|Graf RWF v USD
Profil Ruandski frank
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
|Uporabniki
Ruanda
Ruanda
Zakaj vas zanima RWF?
