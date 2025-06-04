  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. RWF

rwf
RWF - Ruandski frank

Ruandski frank je valuta Ruanda. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ruandski frank tečaj RWF v USD. Koda valute za Franki je RWF, simbol valute pa je R₣. Spodaj boste našli tečaje Ruandski frank in pretvornik valut.

Izberite valuto

rwf
RWFRuandski frank

Statistika Ruandski frank

ImeRuandski frank
SimbolFrank
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba RWFRWF v USD
Najboljši graf RWFGraf RWF v USD

Profil Ruandski frank

BankovciPogosto uporabljeno: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
Uporabniki
Ruanda

Zakaj vas zanima RWF?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za RWFPridobiti tečaje RWF na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti RWF za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34917
USD / CHF0.789846
USD / CAD1.36740
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670912

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%