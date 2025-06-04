RSD - Srbski dinar
Srbski dinar je valuta Srbija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Srbski dinar tečaj RSD v USD. Koda valute za Dinarji je RSD, simbol valute pa je Дин.. Spodaj boste našli tečaje Srbski dinar in pretvornik valut.
Statistika Srbski dinar
|Ime
|Srbski dinar
|Simbol
|РСД
|Manjša enota
|1/100 = denar
|Simbol manjše enote
|denar
|Najboljša pretvorba RSD
|RSD v USD
|Najboljši graf RSD
|Graf RSD v USD
Profil Srbski dinar
|Vzdevki
|Glava
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Redko uporabljeno: РСД2000, РСД5000
|Centralna banka
|nacionalna banka Srbije
|Uporabniki
Srbija
Srbija
Zakaj vas zanima RSD?
