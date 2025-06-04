  1. Domov
rsd
RSD - Srbski dinar

Srbski dinar je valuta Srbija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Srbski dinar tečaj RSD v USD. Koda valute za Dinarji je RSD, simbol valute pa je Дин.. Spodaj boste našli tečaje Srbski dinar in pretvornik valut.

Statistika Srbski dinar

ImeSrbski dinar
SimbolРСД
Manjša enota1/100 = denar
Simbol manjše enotedenar
Najboljša pretvorba RSDRSD v USD
Najboljši graf RSDGraf RSD v USD

Profil Srbski dinar

VzdevkiGlava
KovanciPogosto uporabljeno: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BankovciPogosto uporabljeno: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Redko uporabljeno: РСД2000, РСД5000
Centralna bankanacionalna banka Srbije
Uporabniki
Srbija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17700
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34922
USD / CHF0.789855
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.291
AUD / USD0.670909

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%