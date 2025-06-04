RON - Romunski lev
Romunski lev je valuta Romunija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Romunski lev tečaj RON v USD. Koda valute za Lei je RON, simbol valute pa je lei. Spodaj boste našli tečaje Romunski lev in pretvornik valut.
Statistika Romunski lev
|Ime
|Romunski lev
|Simbol
|lei
|Manjša enota
|1/100 = denar
|Simbol manjše enote
|denar
|Najboljša pretvorba RON
|RON v USD
|Najboljši graf RON
|Graf RON v USD
Profil Romunski lev
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: denar10, denar50
Redko uporabljeno: denar1, denar5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Redko uporabljeno: lei200, lei500
|Centralna banka
|nacionalna banka Romunije
|Uporabniki
Romunija
Romunija
Zakaj vas zanima RON?
