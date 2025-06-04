  1. Domov
RON - Romunski lev

Romunski lev je valuta Romunija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Romunski lev tečaj RON v USD. Koda valute za Lei je RON, simbol valute pa je lei. Spodaj boste našli tečaje Romunski lev in pretvornik valut.

RON
RONRomunski lev

Statistika Romunski lev

ImeRomunski lev
Simbollei
Manjša enota1/100 = denar
Simbol manjše enotedenar
Najboljša pretvorba RONRON v USD
Najboljši graf RONGraf RON v USD

Profil Romunski lev

KovanciPogosto uporabljeno: denar10, denar50
Redko uporabljeno: denar1, denar5
BankovciPogosto uporabljeno: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Redko uporabljeno: lei200, lei500
Centralna bankanacionalna banka Romunije
Uporabniki
Romunija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17700
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34922
USD / CHF0.789855
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.291
AUD / USD0.670909

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%