qar
QAR - Katarski rial

Katarski rial je valuta Katar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Katarski rial tečaj QAR v USD. Koda valute za Riali je QAR, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Katarski rial in pretvornik valut.

qar
QARKatarski rial

Statistika Katarski rial

ImeKatarski rial
Simbol
Manjša enota1/100 = Dirham
Simbol manjše enoteDirham
Najboljša pretvorba QARQAR v USD
Najboljši graf QARGraf QAR v USD

Profil Katarski rial

KovanciPogosto uporabljeno: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
BankovciPogosto uporabljeno: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centralna bankakatarska centralna banka
Uporabniki
Katar

