QAR - Katarski rial

Katarski rial je valuta Katar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Katarski rial tečaj QAR v USD. Koda valute za Riali je QAR , simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Katarski rial in pretvornik valut.