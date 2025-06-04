QAR - Katarski rial
Katarski rial je valuta Katar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Katarski rial tečaj QAR v USD. Koda valute za Riali je QAR, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Katarski rial in pretvornik valut.
Statistika Katarski rial
|Ime
|Katarski rial
|Simbol
|﷼
|Manjša enota
|1/100 = Dirham
|Simbol manjše enote
|Dirham
|Najboljša pretvorba QAR
|QAR v USD
|Najboljši graf QAR
|Graf QAR v USD
Profil Katarski rial
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centralna banka
|katarska centralna banka
|Uporabniki
Katar
Katar
