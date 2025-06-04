  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. PYG

pyg
PYG - Paragvajski gvarani

Paragvajski gvarani je valuta Paragvaj. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Paragvajski gvarani tečaj PYG v USD. Koda valute za Guarani je PYG, simbol valute pa je Gs. Spodaj boste našli tečaje Paragvajski gvarani in pretvornik valut.

Izberite valuto

pyg
PYGParagvajski gvarani

Statistika Paragvajski gvarani

ImeParagvajski gvarani
SimbolGs
Manjša enota1/100 = Céntimo
Simbol manjše enoteCéntimo
Najboljša pretvorba PYGPYG v USD
Najboljši graf PYGGraf PYG v USD

Profil Paragvajski gvarani

KovanciPogosto uporabljeno: Gs50, Gs100, Gs500
BankovciPogosto uporabljeno: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Centralna bankaBanco Central del Paraguay
Uporabniki
Paragvaj

Zakaj vas zanima PYG?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za PYGPridobiti tečaje PYG na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti PYG za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17700
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34922
USD / CHF0.789855
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.291
AUD / USD0.670909

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%