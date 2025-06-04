PYG - Paragvajski gvarani
Paragvajski gvarani je valuta Paragvaj. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Paragvajski gvarani tečaj PYG v USD. Koda valute za Guarani je PYG, simbol valute pa je Gs. Spodaj boste našli tečaje Paragvajski gvarani in pretvornik valut.
Statistika Paragvajski gvarani
|Ime
|Paragvajski gvarani
|Simbol
|Gs
|Manjša enota
|1/100 = Céntimo
|Simbol manjše enote
|Céntimo
|Najboljša pretvorba PYG
|PYG v USD
|Najboljši graf PYG
|Graf PYG v USD
Profil Paragvajski gvarani
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Gs50, Gs100, Gs500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Centralna banka
|Banco Central del Paraguay
|Uporabniki
Paragvaj
Paragvaj
Zakaj vas zanima PYG?
