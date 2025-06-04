  1. Domov
PLN - Poljski zlot

Poljski zlot je valuta Poljska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Poljski zlot tečaj PLN v USD. Koda valute za Zlotih je PLN, simbol valute pa je zł. Spodaj boste našli tečaje Poljski zlot in pretvornik valut.

Statistika Poljski zlot

ImePoljski zlot
Simbol
Manjša enota1/100 = Grosze/Groszey
Simbol manjše enotegr
Najboljša pretvorba PLNPLN v USD
Najboljši graf PLNGraf PLN v USD

Profil Poljski zlot

KovanciPogosto uporabljeno: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BankovciPogosto uporabljeno: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Centralna bankaNacionalna banka Poljske
Uporabniki
Poljska

