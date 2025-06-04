PLN - Poljski zlot
Poljski zlot je valuta Poljska. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Poljski zlot tečaj PLN v USD. Koda valute za Zlotih je PLN, simbol valute pa je zł. Spodaj boste našli tečaje Poljski zlot in pretvornik valut.
Statistika Poljski zlot
|Ime
|Poljski zlot
|Simbol
|zł
|Manjša enota
|1/100 = Grosze/Groszey
|Simbol manjše enote
|gr
|Najboljša pretvorba PLN
|PLN v USD
|Najboljši graf PLN
|Graf PLN v USD
Profil Poljski zlot
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Centralna banka
|Nacionalna banka Poljske
|Uporabniki
Poljska
Zakaj vas zanima PLN?
