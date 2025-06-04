PKR - Pakistanska rupija
Pakistanska rupija je valuta Pakistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Pakistanska rupija tečaj PKR v USD. Koda valute za Rupije je PKR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Pakistanska rupija in pretvornik valut.
Valuta v Britanski Indiji
Večina denarne zgodovine Pakistana je deljena z Indijo, saj je Pakistan do leta 1947 pripadal Indiji. Leta 1825 je Britanska Indija sprejela sistem srebrnega standarda, ki je temeljil na rupiji in se je uporabljal do poznega 20. stoletja. Čeprav je bila Indija kolonija Britanije, nikoli ni sprejela sterling funta. Leta 1866 so finančne ustanove propadle in nadzor nad papirnatim denarjem je prešel na britansko vlado, banke predsedstva pa so bile razpuščene leto kasneje. V istem letu je bila izdana serija bankovcev Victoria Portrait v čast kraljici Viktoriji, ki je ostala v uporabi približno 50 let.
Pakistanska rupija po neodvisnosti
Ko je Pakistan leta 1947 postal neodvisen, so se kot začasna valuta uporabljale indijske rupije s pakistanskim žigom. Leto kasneje, leta 1948, je bila uvedena pakistanska rupija, ki je ohranila vezavo na britanski funt. Leta 1961 je bila pakistanska rupija decimalizirana, podenote annas pa so bile zamenjane s paise. Pakistanska rupija je leta 1982 prešla na režim upravljanega plavajočega tečaja.
Statistika Pakistanska rupija
|Ime
|Pakistanska rupija
|Simbol
|₨
|Manjša enota
|1/100 = Paisa
|Simbol manjše enote
|Paisa
|Najboljša pretvorba PKR
|PKR v USD
|Najboljši graf PKR
|Graf PKR v USD
Profil Pakistanska rupija
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₨1, ₨2, ₨5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Centralna banka
|Državna banka Pakistana
|Uporabniki
Pakistan
Pakistan
Zakaj vas zanima PKR?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za PKRPridobiti tečaje PKR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti PKR za moje podjetje