PKR - Pakistanska rupija

Valuta v Britanski Indiji

Večina denarne zgodovine Pakistana je deljena z Indijo, saj je Pakistan do leta 1947 pripadal Indiji. Leta 1825 je Britanska Indija sprejela sistem srebrnega standarda, ki je temeljil na rupiji in se je uporabljal do poznega 20. stoletja. Čeprav je bila Indija kolonija Britanije, nikoli ni sprejela sterling funta. Leta 1866 so finančne ustanove propadle in nadzor nad papirnatim denarjem je prešel na britansko vlado, banke predsedstva pa so bile razpuščene leto kasneje. V istem letu je bila izdana serija bankovcev Victoria Portrait v čast kraljici Viktoriji, ki je ostala v uporabi približno 50 let.

Pakistanska rupija po neodvisnosti

Ko je Pakistan leta 1947 postal neodvisen, so se kot začasna valuta uporabljale indijske rupije s pakistanskim žigom. Leto kasneje, leta 1948, je bila uvedena pakistanska rupija, ki je ohranila vezavo na britanski funt. Leta 1961 je bila pakistanska rupija decimalizirana, podenote annas pa so bile zamenjane s paise. Pakistanska rupija je leta 1982 prešla na režim upravljanega plavajočega tečaja.