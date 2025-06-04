  1. Domov
php
PHP - Filipinski peso

Filipinski peso je valuta Filipini. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Filipinski peso tečaj PHP v USD. Koda valute za Pesos je PHP, simbol valute pa je ₱. Spodaj boste našli tečaje Filipinski peso in pretvornik valut.

php
PHPFilipinski peso

Statistika Filipinski peso

ImeFilipinski peso
Simbol
Manjša enota1/100 = Sentimo
Simbol manjše enoteSentimo
Najboljša pretvorba PHPPHP v USD
Najboljši graf PHPGraf PHP v USD

Profil Filipinski peso

KovanciPogosto uporabljeno: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Redko uporabljeno: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BankovciPogosto uporabljeno: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Redko uporabljeno: ₱5, ₱10
Centralna bankaCentralna banka Filipinov
Uporabniki
Filipini

