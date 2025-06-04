PHP - Filipinski peso
Filipinski peso je valuta Filipini. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Filipinski peso tečaj PHP v USD. Koda valute za Pesos je PHP, simbol valute pa je ₱. Spodaj boste našli tečaje Filipinski peso in pretvornik valut.
Statistika Filipinski peso
|Ime
|Filipinski peso
|Simbol
|₱
|Manjša enota
|1/100 = Sentimo
|Simbol manjše enote
|Sentimo
|Najboljša pretvorba PHP
|PHP v USD
|Najboljši graf PHP
|Graf PHP v USD
Profil Filipinski peso
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Redko uporabljeno: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Redko uporabljeno: ₱5, ₱10
|Centralna banka
|Centralna banka Filipinov
|Uporabniki
Filipini
Filipini
Zakaj vas zanima PHP?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za PHPPridobiti tečaje PHP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti PHP za moje podjetje