PGK - Kina Papue Nove Gvineje

Kina Papue Nove Gvineje je valuta Papua Nova Gvineja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kina Papue Nove Gvineje tečaj PGK v USD. Koda valute za Kina je PGK, simbol valute pa je K. Spodaj boste našli tečaje Kina Papue Nove Gvineje in pretvornik valut.

Statistika Kina Papue Nove Gvineje

ImeKina Papue Nove Gvineje
SimbolK
Manjša enota1/100 = Toea
Simbol manjše enoteToea
Najboljša pretvorba PGKPGK v USD
Najboljši graf PGKGraf PGK v USD

Profil Kina Papue Nove Gvineje

KovanciPogosto uporabljeno: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BankovciPogosto uporabljeno: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Centralna bankaBanka Papua Nova Gvineja
Uporabniki
Papua Nova Gvineja

