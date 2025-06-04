PGK - Kina Papue Nove Gvineje

Kina Papue Nove Gvineje je valuta Papua Nova Gvineja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kina Papue Nove Gvineje tečaj PGK v USD. Koda valute za Kina je PGK , simbol valute pa je K. Spodaj boste našli tečaje Kina Papue Nove Gvineje in pretvornik valut.