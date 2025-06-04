PGK - Kina Papue Nove Gvineje
Kina Papue Nove Gvineje je valuta Papua Nova Gvineja. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kina Papue Nove Gvineje tečaj PGK v USD. Koda valute za Kina je PGK, simbol valute pa je K. Spodaj boste našli tečaje Kina Papue Nove Gvineje in pretvornik valut.
Statistika Kina Papue Nove Gvineje
|Ime
|Kina Papue Nove Gvineje
|Simbol
|K
|Manjša enota
|1/100 = Toea
|Simbol manjše enote
|Toea
|Najboljša pretvorba PGK
|PGK v USD
|Najboljši graf PGK
|Graf PGK v USD
Profil Kina Papue Nove Gvineje
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Centralna banka
|Banka Papua Nova Gvineja
|Uporabniki
Papua Nova Gvineja
Papua Nova Gvineja
Zakaj vas zanima PGK?
