PEN - Perujski sol
Perujski sol je valuta Peru. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Perujski sol tečaj PEN v USD. Koda valute za Novi sol je PEN, simbol valute pa je S/.. Spodaj boste našli tečaje Perujski sol in pretvornik valut.
Statistika Perujski sol
|Ime
|Perujski sol
|Simbol
|S/.
|Manjša enota
|1/100 = Céntimo
|Simbol manjše enote
|Céntimo
|Najboljša pretvorba PEN
|PEN v USD
|Najboljši graf PEN
|Graf PEN v USD
Profil Perujski sol
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Centralna banka
|Centralna rezervna banka Peruja
|Uporabniki
Peru
Peru
Zakaj vas zanima PEN?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za PENPridobiti tečaje PEN na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti PEN za moje podjetje