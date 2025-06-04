  1. Domov
PEN - Perujski sol

Perujski sol je valuta Peru. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Perujski sol tečaj PEN v USD. Koda valute za Novi sol je PEN, simbol valute pa je S/.. Spodaj boste našli tečaje Perujski sol in pretvornik valut.

Statistika Perujski sol

ImePerujski sol
SimbolS/.
Manjša enota1/100 = Céntimo
Simbol manjše enoteCéntimo
Najboljša pretvorba PENPEN v USD
Najboljši graf PENGraf PEN v USD

Profil Perujski sol

KovanciPogosto uporabljeno: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BankovciPogosto uporabljeno: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Centralna bankaCentralna rezervna banka Peruja
Uporabniki
Peru

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789804
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.264
AUD / USD0.671012

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%