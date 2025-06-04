PAB - Panamska balboa
Panamska balboa je valuta Panama. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Panamska balboa tečaj PAB v USD. Koda valute za Balboa je PAB, simbol valute pa je B/.. Spodaj boste našli tečaje Panamska balboa in pretvornik valut.
Statistika Panamska balboa
|Ime
|Panamska balboa
|Simbol
|B/.
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba PAB
|PAB v USD
|Najboljši graf PAB
|Graf PAB v USD
Profil Panamska balboa
|Uporabniki
Panama
Panama
Zakaj vas zanima PAB?
