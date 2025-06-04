  1. Domov
pab
PAB - Panamska balboa

Panamska balboa je valuta Panama. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Panamska balboa tečaj PAB v USD. Koda valute za Balboa je PAB, simbol valute pa je B/.. Spodaj boste našli tečaje Panamska balboa in pretvornik valut.

Statistika Panamska balboa

ImePanamska balboa
SimbolB/.
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba PABPAB v USD
Najboljši graf PABGraf PAB v USD

Profil Panamska balboa

Uporabniki
Panama

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789804
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.264
AUD / USD0.671012

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%