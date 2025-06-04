  1. Domov
OMR - Omanski rial

Omanski rial je valuta Oman. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Omanski rial tečaj OMR v USD. Koda valute za Riali je OMR, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Omanski rial in pretvornik valut.

OMROmanski rial

Statistika Omanski rial

ImeOmanski rial
Simbol
Manjša enota1/1000 = Baisa
Simbol manjše enotebz
Najboljša pretvorba OMROMR v USD
Najboljši graf OMRGraf OMR v USD

Profil Omanski rial

KovanciPogosto uporabljeno: bz5, bz10, bz25, bz50
BankovciPogosto uporabljeno: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Centralna bankaCentralna banka Omana
Uporabniki
Oman

