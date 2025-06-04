OMR - Omanski rial
Omanski rial je valuta Oman. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Omanski rial tečaj OMR v USD. Koda valute za Riali je OMR, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Omanski rial in pretvornik valut.
Statistika Omanski rial
|Ime
|Omanski rial
|Simbol
|﷼
|Manjša enota
|1/1000 = Baisa
|Simbol manjše enote
|bz
|Najboljša pretvorba OMR
|OMR v USD
|Najboljši graf OMR
|Graf OMR v USD
Profil Omanski rial
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: bz5, bz10, bz25, bz50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Centralna banka
|Centralna banka Omana
|Uporabniki
Oman
Oman
