OMR - Omanski rial

Omanski rial je valuta Oman. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Omanski rial tečaj OMR v USD. Koda valute za Riali je OMR , simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Omanski rial in pretvornik valut.