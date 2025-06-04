NPR - Nepalska rupija
Nepalska rupija je valuta Nepal. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nepalska rupija tečaj NPR v USD. Koda valute za Rupije je NPR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Nepalska rupija in pretvornik valut.
Statistika Nepalska rupija
|Ime
|Nepalska rupija
|Simbol
|₨
|Manjša enota
|1/100 = Paisa
|Simbol manjše enote
|Paisa
|Najboljša pretvorba NPR
|NPR v USD
|Najboljši graf NPR
|Graf NPR v USD
Profil Nepalska rupija
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Redko uporabljeno: ₨1, ₨2
|Centralna banka
|Nepalska banka Rastra
|Uporabniki
Nepal, Indija (neformalno blizu meje Indija-Nepal)
Nepal, Indija (neformalno blizu meje Indija-Nepal)
Zakaj vas zanima NPR?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za NPRPridobiti tečaje NPR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti NPR za moje podjetje