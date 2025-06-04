  1. Domov
NPR - Nepalska rupija

Nepalska rupija je valuta Nepal. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nepalska rupija tečaj NPR v USD. Koda valute za Rupije je NPR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Nepalska rupija in pretvornik valut.

Izberite valuto

NPRNepalska rupija

Statistika Nepalska rupija

ImeNepalska rupija
Simbol
Manjša enota1/100 = Paisa
Simbol manjše enotePaisa
Najboljša pretvorba NPRNPR v USD
Najboljši graf NPRGraf NPR v USD

Profil Nepalska rupija

KovanciPogosto uporabljeno: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BankovciPogosto uporabljeno: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Redko uporabljeno: ₨1, ₨2
Centralna bankaNepalska banka Rastra
Uporabniki
Nepal, Indija (neformalno blizu meje Indija-Nepal)

