NOK - Norveška krona

Rigsdaler je bil glavna oblika valute na Norveškem do leta 1816. V tem času je na Norveškem krožila tudi danska valuta, saj sta bili obe državi v politični uniji. Leta 1816 je bila ustanovljena moderna centralna banka Norveške, Norges Bank, in monetarna enota je bila spremenjena v Speciedaler. Valuta je bila devalvirana leta 1830 in nato vezana na srebro na fiksni osnovi. Leta 1875 se je Norveška pridružila Skandinavski monetarni uniji (SMU) in sprejela krone kot svojo uradno valuto. Unija je trajala do leta 1914, čeprav so vse države po tem obdržale svoje valute. Norveška krone se je gibala na in iz zlatih standardov ter bila vezana na številne različne valute po različnih tečajih.

1916-1920, 1928-1931: Krone je bila postavljena na zlat standard

1931: Valuta je bila fiksirana na britanski funt po tečaju 19.9 Kroner za 1 funt

1939: Ponovno je bila vezana na ameriški dolar po tečaju 4.4 Kroner za 1 dolar

1940: Pod nemško okupacijo je bila ponovno vezana na Reichsmark po tečaju 1 krone za 0.6 Reichsmark

1945: Vezava je bila preklopljena na funt, tokrat po tečaju 20 Kroner za 1 funt

1949: Vezava krone se spremeni na ameriški dolar po tečaju 7.142 NOK za 1 USD

1971: Norveška krone začne prosto plavati na trgu

1978: NOK je nato povezan s košarico valut

1992: Valuta je bila spuščena, da prosto plava na trgu