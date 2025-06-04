NOK - Norveška krona
Norveška krona je valuta Norveška. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Norveška krona tečaj NOK v USD. Koda valute za Kroner je NOK, simbol valute pa je kr. Spodaj boste našli tečaje Norveška krona in pretvornik valut.
Rigsdaler je bil glavna oblika valute na Norveškem do leta 1816. V tem času je na Norveškem krožila tudi danska valuta, saj sta bili obe državi v politični uniji. Leta 1816 je bila ustanovljena moderna centralna banka Norveške, Norges Bank, in monetarna enota je bila spremenjena v Speciedaler. Valuta je bila devalvirana leta 1830 in nato vezana na srebro na fiksni osnovi. Leta 1875 se je Norveška pridružila Skandinavski monetarni uniji (SMU) in sprejela krone kot svojo uradno valuto. Unija je trajala do leta 1914, čeprav so vse države po tem obdržale svoje valute. Norveška krone se je gibala na in iz zlatih standardov ter bila vezana na številne različne valute po različnih tečajih.
- 1916-1920, 1928-1931: Krone je bila postavljena na zlat standard
- 1931: Valuta je bila fiksirana na britanski funt po tečaju 19.9 Kroner za 1 funt
- 1939: Ponovno je bila vezana na ameriški dolar po tečaju 4.4 Kroner za 1 dolar
- 1940: Pod nemško okupacijo je bila ponovno vezana na Reichsmark po tečaju 1 krone za 0.6 Reichsmark
- 1945: Vezava je bila preklopljena na funt, tokrat po tečaju 20 Kroner za 1 funt
- 1949: Vezava krone se spremeni na ameriški dolar po tečaju 7.142 NOK za 1 USD
- 1971: Norveška krone začne prosto plavati na trgu
- 1978: NOK je nato povezan s košarico valut
- 1992: Valuta je bila spuščena, da prosto plava na trgu
Statistika Norveška krona
|Ime
|Norveška krona
|Simbol
|kr
|Manjša enota
|1/100 = øre
|Simbol manjše enote
|øre
|Najboljša pretvorba NOK
|NOK v USD
|Najboljši graf NOK
|Graf NOK v USD
Profil Norveška krona
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: kr1, kr5, kr10, kr20
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Centralna banka
|Norges Bank
|Uporabniki
Norveška, Bouvetov otok, Svalbard, Jan Mayen, Kraljica Maudova dežela, Otok Peter I
