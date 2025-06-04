NIO - Nikaragovska kordoba
Nikaragovska kordoba je valuta Nikaragva. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nikaragovska kordoba tečaj NIO v USD. Koda valute za Kordobe je NIO, simbol valute pa je C$. Spodaj boste našli tečaje Nikaragovska kordoba in pretvornik valut.
Statistika Nikaragovska kordoba
|Ime
|Nikaragovska kordoba
|Simbol
|C$
|Manjša enota
|1/100 = Centavos
|Simbol manjše enote
|Centavos
|Najboljša pretvorba NIO
|NIO v USD
|Najboljši graf NIO
|Graf NIO v USD
Profil Nikaragovska kordoba
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Centralna banka
|Centralna banka Nikaragve
|Uporabniki
Nikaragva
Nikaragva
Zakaj vas zanima NIO?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za NIOPridobiti tečaje NIO na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti NIO za moje podjetje