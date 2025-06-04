  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. NIO

nio
NIO - Nikaragovska kordoba

Nikaragovska kordoba je valuta Nikaragva. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nikaragovska kordoba tečaj NIO v USD. Koda valute za Kordobe je NIO, simbol valute pa je C$. Spodaj boste našli tečaje Nikaragovska kordoba in pretvornik valut.

Izberite valuto

nio
NIONikaragovska kordoba

Statistika Nikaragovska kordoba

ImeNikaragovska kordoba
SimbolC$
Manjša enota1/100 = Centavos
Simbol manjše enoteCentavos
Najboljša pretvorba NIONIO v USD
Najboljši graf NIOGraf NIO v USD

Profil Nikaragovska kordoba

KovanciPogosto uporabljeno: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
BankovciPogosto uporabljeno: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Centralna bankaCentralna banka Nikaragve
Uporabniki
Nikaragva

Zakaj vas zanima NIO?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za NIOPridobiti tečaje NIO na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti NIO za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789805
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671014

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%