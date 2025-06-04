NIO - Nikaragovska kordoba

Nikaragovska kordoba je valuta Nikaragva. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nikaragovska kordoba tečaj NIO v USD. Koda valute za Kordobe je NIO , simbol valute pa je C$. Spodaj boste našli tečaje Nikaragovska kordoba in pretvornik valut.