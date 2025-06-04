NAD - Namibijski dolar
Namibijski dolar je valuta Namibija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Namibijski dolar tečaj NAD v USD. Koda valute za Dolarji je NAD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Namibijski dolar in pretvornik valut.
Statistika Namibijski dolar
|Ime
|Namibijski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
|Najboljša pretvorba NAD
|NAD v USD
|Najboljši graf NAD
|Graf NAD v USD
Profil Namibijski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: c5, c10, c50, $1, $5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $10, $20, $50, $100, $200
|Centralna banka
|Bank Namibije
|Uporabniki
Namibija
Namibija
Zakaj vas zanima NAD?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za NADPridobiti tečaje NAD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti NAD za moje podjetje