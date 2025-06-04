  1. Domov
nad
NAD - Namibijski dolar

Namibijski dolar je valuta Namibija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Namibijski dolar tečaj NAD v USD. Koda valute za Dolarji je NAD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Namibijski dolar in pretvornik valut.

Statistika Namibijski dolar

ImeNamibijski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotec
Najboljša pretvorba NADNAD v USD
Najboljši graf NADGraf NAD v USD

Profil Namibijski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: c5, c10, c50, $1, $5
BankovciPogosto uporabljeno: $10, $20, $50, $100, $200
Centralna bankaBank Namibije
Uporabniki
Namibija

