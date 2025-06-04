  1. Domov
MZN - Mozambiški metikal

Mozambiški metikal je valuta Mozambik. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mozambiški metikal tečaj MZN v USD. Koda valute za Metikaisi je MZN, simbol valute pa je MT. Spodaj boste našli tečaje Mozambiški metikal in pretvornik valut.

MZNMozambiški metikal

Statistika Mozambiški metikal

ImeMozambiški metikal
SimbolMT
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba MZNMZN v USD
Najboljši graf MZNGraf MZN v USD

Profil Mozambiški metikal

KovanciPogosto uporabljeno: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BankovciPogosto uporabljeno: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Centralna bankaBanco de Moçambique
Uporabniki
Mozambik

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789743
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%