MZN - Mozambiški metikal
Mozambiški metikal je valuta Mozambik. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mozambiški metikal tečaj MZN v USD. Koda valute za Metikaisi je MZN, simbol valute pa je MT. Spodaj boste našli tečaje Mozambiški metikal in pretvornik valut.
Statistika Mozambiški metikal
|Ime
|Mozambiški metikal
|Simbol
|MT
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|Centavo
|Najboljša pretvorba MZN
|MZN v USD
|Najboljši graf MZN
|Graf MZN v USD
Profil Mozambiški metikal
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Centralna banka
|Banco de Moçambique
|Uporabniki
Mozambik
Mozambik
Zakaj vas zanima MZN?
