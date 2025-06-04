MYR - Malezijski ringit
Malezijski ringit je valuta Malezija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malezijski ringit tečaj MYR v USD. Koda valute za Ringgiti je MYR, simbol valute pa je RM. Spodaj boste našli tečaje Malezijski ringit in pretvornik valut.
Statistika Malezijski ringit
|Ime
|Malezijski ringit
|Simbol
|RM
|Manjša enota
|1/100 = sen
|Simbol manjše enote
|sen
|Najboljša pretvorba MYR
|MYR v USD
|Najboljši graf MYR
|Graf MYR v USD
Profil Malezijski ringit
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: sen5, sen10, sen20, sen50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Centralna banka
|Bank Negara Malezija
|Uporabniki
Malezija
Zakaj vas zanima MYR?
