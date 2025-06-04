  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. MYR

myr
MYR - Malezijski ringit

Malezijski ringit je valuta Malezija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malezijski ringit tečaj MYR v USD. Koda valute za Ringgiti je MYR, simbol valute pa je RM. Spodaj boste našli tečaje Malezijski ringit in pretvornik valut.

Izberite valuto

myr
MYRMalezijski ringit

Statistika Malezijski ringit

ImeMalezijski ringit
SimbolRM
Manjša enota1/100 = sen
Simbol manjše enotesen
Najboljša pretvorba MYRMYR v USD
Najboljši graf MYRGraf MYR v USD

Profil Malezijski ringit

KovanciPogosto uporabljeno: sen5, sen10, sen20, sen50
BankovciPogosto uporabljeno: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Centralna bankaBank Negara Malezija
Uporabniki
Malezija

Zakaj vas zanima MYR?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za MYRPridobiti tečaje MYR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti MYR za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789743
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%