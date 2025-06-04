  1. Domov
MXN - Mehiški peso

Mehiški peso je valuta Mehika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mehiški peso tečaj MXN v USD. Koda valute za Pesos je MXN, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Mehiški peso in pretvornik valut.

MXNMehiški peso

Kot ena najstarejših valut v Severni Ameriki je izvirni mehiški peso sledil oblikovanju španskega srebrnega dolarja in osmih delov. Bil je uradno zakonito plačilo tako v ZDA (do leta 1857) kot v Kanadi (do leta 1854). Peso je bil potomec izvirnih osmih delov, ki jih je španska vlada izdala v Mehiki, ki jih je Mehika po neodvisnosti še naprej uporabljala kot valuto. Sprva stabilna in varna valuta je pomagala navdihniti oblikovanje ameriškega dolarja, ki je bil izdan po pariteti z mehiškim pesom. Leta 1993, po več letih inflacije in devalvacije, je Banka Mehike spremenila svoje monetarne politike in uvedla novo valuto, imenovano Nuevo Peso (novi peso). Vrednost se je spremenila, tako da je 1.000 starih pesov postalo en nov peso. Leta 1996 je bil izraz 'Nuevo' opuščen in zdaj ga preprosto imenujemo mehiški peso (MXN).

Statistika Mehiški peso

ImeMehiški peso
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba MXNMXN v USD
Najboljši graf MXNGraf MXN v USD

Profil Mehiški peso

Vzdevkilana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
KovanciPogosto uporabljeno: Cent50, $1, $2, $5, $10
Redko uporabljeno: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
BankovciPogosto uporabljeno: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Centralna bankaBank of Mexico
Uporabniki
Mehika

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789743
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%