MXN - Mehiški peso

Kot ena najstarejših valut v Severni Ameriki je izvirni mehiški peso sledil oblikovanju španskega srebrnega dolarja in osmih delov. Bil je uradno zakonito plačilo tako v ZDA (do leta 1857) kot v Kanadi (do leta 1854). Peso je bil potomec izvirnih osmih delov, ki jih je španska vlada izdala v Mehiki, ki jih je Mehika po neodvisnosti še naprej uporabljala kot valuto. Sprva stabilna in varna valuta je pomagala navdihniti oblikovanje ameriškega dolarja, ki je bil izdan po pariteti z mehiškim pesom. Leta 1993, po več letih inflacije in devalvacije, je Banka Mehike spremenila svoje monetarne politike in uvedla novo valuto, imenovano Nuevo Peso (novi peso). Vrednost se je spremenila, tako da je 1.000 starih pesov postalo en nov peso. Leta 1996 je bil izraz 'Nuevo' opuščen in zdaj ga preprosto imenujemo mehiški peso (MXN).