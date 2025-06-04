MXN - Mehiški peso
Mehiški peso je valuta Mehika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mehiški peso tečaj MXN v USD. Koda valute za Pesos je MXN, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Mehiški peso in pretvornik valut.
Kot ena najstarejših valut v Severni Ameriki je izvirni mehiški peso sledil oblikovanju španskega srebrnega dolarja in osmih delov. Bil je uradno zakonito plačilo tako v ZDA (do leta 1857) kot v Kanadi (do leta 1854). Peso je bil potomec izvirnih osmih delov, ki jih je španska vlada izdala v Mehiki, ki jih je Mehika po neodvisnosti še naprej uporabljala kot valuto. Sprva stabilna in varna valuta je pomagala navdihniti oblikovanje ameriškega dolarja, ki je bil izdan po pariteti z mehiškim pesom. Leta 1993, po več letih inflacije in devalvacije, je Banka Mehike spremenila svoje monetarne politike in uvedla novo valuto, imenovano Nuevo Peso (novi peso). Vrednost se je spremenila, tako da je 1.000 starih pesov postalo en nov peso. Leta 1996 je bil izraz 'Nuevo' opuščen in zdaj ga preprosto imenujemo mehiški peso (MXN).
Statistika Mehiški peso
|Ime
|Mehiški peso
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba MXN
|MXN v USD
|Najboljši graf MXN
|Graf MXN v USD
Profil Mehiški peso
|Vzdevki
|lana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent50, $1, $2, $5, $10
Redko uporabljeno: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Centralna banka
|Bank of Mexico
|Uporabniki
Mehika
Mehika
Zakaj vas zanima MXN?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za MXNPridobiti tečaje MXN na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti MXN za moje podjetje