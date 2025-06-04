MWK - Malavijska kvača

Malavijska kvača je valuta Malavi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malavijska kvača tečaj MWK v USD. Koda valute za Kwachas je MWK , simbol valute pa je MK. Spodaj boste našli tečaje Malavijska kvača in pretvornik valut.