  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. MWK

mwk
MWK - Malavijska kvača

Malavijska kvača je valuta Malavi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malavijska kvača tečaj MWK v USD. Koda valute za Kwachas je MWK, simbol valute pa je MK. Spodaj boste našli tečaje Malavijska kvača in pretvornik valut.

Izberite valuto

mwk
MWKMalavijska kvača

Statistika Malavijska kvača

ImeMalavijska kvača
SimbolMK
Manjša enota1/100 = Tambala
Simbol manjše enoteTambala
Najboljša pretvorba MWKMWK v USD
Najboljši graf MWKGraf MWK v USD

Profil Malavijska kvača

KovanciPogosto uporabljeno: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BankovciPogosto uporabljeno: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Centralna bankaRezervna banka Malavija
Uporabniki
Malavi

Zakaj vas zanima MWK?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za MWKPridobiti tečaje MWK na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti MWK za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789743
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%