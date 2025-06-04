MWK - Malavijska kvača
Malavijska kvača je valuta Malavi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malavijska kvača tečaj MWK v USD. Koda valute za Kwachas je MWK, simbol valute pa je MK. Spodaj boste našli tečaje Malavijska kvača in pretvornik valut.
Statistika Malavijska kvača
|Ime
|Malavijska kvača
|Simbol
|MK
|Manjša enota
|1/100 = Tambala
|Simbol manjše enote
|Tambala
|Najboljša pretvorba MWK
|MWK v USD
|Najboljši graf MWK
|Graf MWK v USD
Profil Malavijska kvača
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
|Centralna banka
|Rezervna banka Malavija
|Uporabniki
Malavi
Malavi
