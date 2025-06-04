MVR - Maldivska rufija

Maldivska rufija je valuta Maldivi (Maldivski otoki). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Maldivska rufija tečaj MVR v USD. Koda valute za Rufiyaa je MVR , simbol valute pa je Rf. Spodaj boste našli tečaje Maldivska rufija in pretvornik valut.