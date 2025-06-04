  1. Domov
MVR - Maldivska rufija

Maldivska rufija je valuta Maldivi (Maldivski otoki). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Maldivska rufija tečaj MVR v USD. Koda valute za Rufiyaa je MVR, simbol valute pa je Rf. Spodaj boste našli tečaje Maldivska rufija in pretvornik valut.

Statistika Maldivska rufija

ImeMaldivska rufija
SimbolRufiyaa
Manjša enota1/100 = Laari
Simbol manjše enoteLaari
Najboljša pretvorba MVRMVR v USD
Najboljši graf MVRGraf MVR v USD

Profil Maldivska rufija

KovanciPogosto uporabljeno: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BankovciPogosto uporabljeno: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Centralna bankaMaldivska monetarna oblast
Uporabniki
Maldivi (Maldivski otoki)

