MVR - Maldivska rufija
Maldivska rufija je valuta Maldivi (Maldivski otoki). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Maldivska rufija tečaj MVR v USD. Koda valute za Rufiyaa je MVR, simbol valute pa je Rf. Spodaj boste našli tečaje Maldivska rufija in pretvornik valut.
Statistika Maldivska rufija
|Ime
|Maldivska rufija
|Simbol
|Rufiyaa
|Manjša enota
|1/100 = Laari
|Simbol manjše enote
|Laari
|Najboljša pretvorba MVR
|MVR v USD
|Najboljši graf MVR
|Graf MVR v USD
Profil Maldivska rufija
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Centralna banka
|Maldivska monetarna oblast
|Uporabniki
Maldivi (Maldivski otoki)
Maldivi (Maldivski otoki)
