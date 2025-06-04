  1. Domov
MUR - Mavricijska rupija

Mavricijska rupija je valuta Mauricijus. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mavricijska rupija tečaj MUR v USD. Koda valute za Rupije je MUR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Mavricijska rupija in pretvornik valut.

mur
MURMavricijska rupija

Statistika Mavricijska rupija

ImeMavricijska rupija
Simbol
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba MURMUR v USD
Najboljši graf MURGraf MUR v USD

Profil Mavricijska rupija

BankovciPogosto uporabljeno: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Centralna bankaBank of Mauritius
Uporabniki
Mauricijus

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789743
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%