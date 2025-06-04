MUR - Mavricijska rupija
Mavricijska rupija je valuta Mauricijus. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mavricijska rupija tečaj MUR v USD. Koda valute za Rupije je MUR, simbol valute pa je ₨. Spodaj boste našli tečaje Mavricijska rupija in pretvornik valut.
Statistika Mavricijska rupija
|Ime
|Mavricijska rupija
|Simbol
|₨
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba MUR
|MUR v USD
|Najboljši graf MUR
|Graf MUR v USD
Profil Mavricijska rupija
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Centralna banka
|Bank of Mauritius
|Uporabniki
Mauricijus
Mauricijus
Zakaj vas zanima MUR?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za MURPridobiti tečaje MUR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti MUR za moje podjetje