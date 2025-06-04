  1. Domov
MRU - Mavretanska uguija

Mavretanska uguija je valuta Mauritani. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mavretanska uguija tečaj MRU v USD. Koda valute za Ouguiyas je MRU, simbol valute pa je UM. Spodaj boste našli tečaje Mavretanska uguija in pretvornik valut.

MRUMavretanska uguija

Statistika Mavretanska uguija

ImeMavretanska uguija
SimbolUM
Manjša enota1/5 = Khoums
Simbol manjše enoteKhoums
Najboljša pretvorba MRUMRU v USD
Najboljši graf MRUGraf MRU v USD

Profil Mavretanska uguija

KovanciPogosto uporabljeno: UM1, UM5, UM10, UM20
Redko uporabljeno: Khoums1
BankovciPogosto uporabljeno: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Centralna bankaBanque Centrale de Mauritanie
Uporabniki
Mauritani

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.526
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789743
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%