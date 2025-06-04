MRU - Mavretanska uguija
Mavretanska uguija je valuta Mauritani. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mavretanska uguija tečaj MRU v USD. Koda valute za Ouguiyas je MRU, simbol valute pa je UM. Spodaj boste našli tečaje Mavretanska uguija in pretvornik valut.
Statistika Mavretanska uguija
|Ime
|Mavretanska uguija
|Simbol
|UM
|Manjša enota
|1/5 = Khoums
|Simbol manjše enote
|Khoums
|Najboljša pretvorba MRU
|MRU v USD
|Najboljši graf MRU
|Graf MRU v USD
Profil Mavretanska uguija
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: UM1, UM5, UM10, UM20
Redko uporabljeno: Khoums1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Centralna banka
|Banque Centrale de Mauritanie
|Uporabniki
Mauritani
