MRU - Mavretanska uguija

Mavretanska uguija je valuta Mauritani. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mavretanska uguija tečaj MRU v USD. Koda valute za Ouguiyas je MRU , simbol valute pa je UM. Spodaj boste našli tečaje Mavretanska uguija in pretvornik valut.