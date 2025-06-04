MNT - Mongolski tugrik

Mongolski tugrik je valuta Mongolija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mongolski tugrik tečaj MNT v USD. Koda valute za Tugriki je MNT , simbol valute pa je ₮. Spodaj boste našli tečaje Mongolski tugrik in pretvornik valut.