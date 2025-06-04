MNT - Mongolski tugrik
Mongolski tugrik je valuta Mongolija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mongolski tugrik tečaj MNT v USD. Koda valute za Tugriki je MNT, simbol valute pa je ₮. Spodaj boste našli tečaje Mongolski tugrik in pretvornik valut.
Statistika Mongolski tugrik
|Ime
|Mongolski tugrik
|Simbol
|₮
|Manjša enota
|1/100 = Möngö
|Simbol manjše enote
|Möngö
|Najboljša pretvorba MNT
|MNT v USD
|Najboljši graf MNT
|Graf MNT v USD
Profil Mongolski tugrik
|Vzdevki
|Tögrög
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Centralna banka
|Bank of Mongolia
|Uporabniki
Mongolija
Zakaj vas zanima MNT?
