MNT - Mongolski tugrik

Mongolski tugrik je valuta Mongolija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Mongolski tugrik tečaj MNT v USD. Koda valute za Tugriki je MNT, simbol valute pa je ₮. Spodaj boste našli tečaje Mongolski tugrik in pretvornik valut.

Izberite valuto

Statistika Mongolski tugrik

ImeMongolski tugrik
Simbol
Manjša enota1/100 = Möngö
Simbol manjše enoteMöngö
Najboljša pretvorba MNTMNT v USD
Najboljši graf MNTGraf MNT v USD

Profil Mongolski tugrik

VzdevkiTögrög
KovanciPogosto uporabljeno: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BankovciPogosto uporabljeno: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Centralna bankaBank of Mongolia
Uporabniki
Mongolija

Zakaj vas zanima MNT?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789735
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.296
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%