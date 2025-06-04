MKD - Makedonski denar
Makedonski denar je valuta Severna Makedonija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Makedonski denar tečaj MKD v USD. Koda valute za Denarji je MKD, simbol valute pa je ден. Spodaj boste našli tečaje Makedonski denar in pretvornik valut.
Statistika Makedonski denar
|Ime
|Makedonski denar
|Simbol
|ден
|Manjša enota
|1/100 = Deni
|Simbol manjše enote
|Deni
|Najboljša pretvorba MKD
|MKD v USD
|Najboljši graf MKD
|Graf MKD v USD
Profil Makedonski denar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Centralna banka
|Nacionalna banka Republike Makedonije
|Uporabniki
Severna Makedonija
Zakaj vas zanima MKD?
