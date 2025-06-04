MKD - Makedonski denar

Makedonski denar je valuta Severna Makedonija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Makedonski denar tečaj MKD v USD. Koda valute za Denarji je MKD , simbol valute pa je ден. Spodaj boste našli tečaje Makedonski denar in pretvornik valut.