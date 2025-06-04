  1. Domov
MKD - Makedonski denar

Makedonski denar je valuta Severna Makedonija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Makedonski denar tečaj MKD v USD. Koda valute za Denarji je MKD, simbol valute pa je ден. Spodaj boste našli tečaje Makedonski denar in pretvornik valut.

Statistika Makedonski denar

ImeMakedonski denar
Simbolден
Manjša enota1/100 = Deni
Simbol manjše enoteDeni
Najboljša pretvorba MKDMKD v USD
Najboljši graf MKDGraf MKD v USD

Profil Makedonski denar

KovanciPogosto uporabljeno: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BankovciPogosto uporabljeno: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Centralna bankaNacionalna banka Republike Makedonije
Uporabniki
Severna Makedonija

Zakaj vas zanima MKD?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789735
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.296
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%