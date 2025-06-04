MGA - Malagaški ariarij

Malagaški ariarij je valuta Madagaskar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malagaški ariarij tečaj MGA v USD. Koda valute za Ariary je MGA , simbol valute pa je Ar. Spodaj boste našli tečaje Malagaški ariarij in pretvornik valut.

Obvestilo: Spodaj prikazana MGA stopnja je uradna stopnja. Razpoložljive MGA stopnje se lahko znatno razlikujejo.