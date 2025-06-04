  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. MGA

mga
MGA - Malagaški ariarij

Malagaški ariarij je valuta Madagaskar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malagaški ariarij tečaj MGA v USD. Koda valute za Ariary je MGA, simbol valute pa je Ar. Spodaj boste našli tečaje Malagaški ariarij in pretvornik valut.

Obvestilo: Spodaj prikazana MGA stopnja je uradna stopnja. Razpoložljive MGA stopnje se lahko znatno razlikujejo.

Izberite valuto

mga
MGAMalagaški ariarij

Statistika Malagaški ariarij

ImeMalagaški ariarij
SimbolAr
Manjša enota1/5 = Iraimbilanja
Simbol manjše enoteIraimbilanja
Najboljša pretvorba MGAMGA v USD
Najboljši graf MGAGraf MGA v USD

Profil Malagaški ariarij

KovanciPogosto uporabljeno: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BankovciPogosto uporabljeno: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Centralna bankaCentralna banka Madagaskarja
Uporabniki
Madagaskar

Zakaj vas zanima MGA?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za MGAPridobiti tečaje MGA na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti MGA za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789735
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.296
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%