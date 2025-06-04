MGA - Malagaški ariarij
Malagaški ariarij je valuta Madagaskar. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Malagaški ariarij tečaj MGA v USD. Koda valute za Ariary je MGA, simbol valute pa je Ar. Spodaj boste našli tečaje Malagaški ariarij in pretvornik valut.
Obvestilo: Spodaj prikazana MGA stopnja je uradna stopnja. Razpoložljive MGA stopnje se lahko znatno razlikujejo.
Statistika Malagaški ariarij
|Ime
|Malagaški ariarij
|Simbol
|Ar
|Manjša enota
|1/5 = Iraimbilanja
|Simbol manjše enote
|Iraimbilanja
|Najboljša pretvorba MGA
|MGA v USD
|Najboljši graf MGA
|Graf MGA v USD
Profil Malagaški ariarij
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Centralna banka
|Centralna banka Madagaskarja
|Uporabniki
Madagaskar
Zakaj vas zanima MGA?
