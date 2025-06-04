MDL - Moldavski lev
Moldavski lev je valuta Moldova. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Moldavski lev tečaj MDL v USD. Koda valute za Lei je MDL, simbol valute pa je lei. Spodaj boste našli tečaje Moldavski lev in pretvornik valut.
Statistika Moldavski lev
|Ime
|Moldavski lev
|Simbol
|Leu
|Manjša enota
|1/100 = Ban
|Simbol manjše enote
|Ban
|Najboljša pretvorba MDL
|MDL v USD
|Najboljši graf MDL
|Graf MDL v USD
Profil Moldavski lev
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Centralna banka
|Nacionalna banka Moldove
|Uporabniki
Moldova
Moldova
Zakaj vas zanima MDL?
