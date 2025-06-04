  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. MDL

mdl
MDL - Moldavski lev

Moldavski lev je valuta Moldova. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Moldavski lev tečaj MDL v USD. Koda valute za Lei je MDL, simbol valute pa je lei. Spodaj boste našli tečaje Moldavski lev in pretvornik valut.

Izberite valuto

mdl
MDLMoldavski lev

Statistika Moldavski lev

ImeMoldavski lev
SimbolLeu
Manjša enota1/100 = Ban
Simbol manjše enoteBan
Najboljša pretvorba MDLMDL v USD
Najboljši graf MDLGraf MDL v USD

Profil Moldavski lev

KovanciPogosto uporabljeno: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BankovciPogosto uporabljeno: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Centralna bankaNacionalna banka Moldove
Uporabniki
Moldova

Zakaj vas zanima MDL?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za MDLPridobiti tečaje MDL na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti MDL za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789735
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.296
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%