MAD - Maroški dirham
Maroški dirham je valuta Maroko. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Maroški dirham tečaj MAD v USD. Koda valute za Dirhami je MAD, simbol valute pa je MAD. Spodaj boste našli tečaje Maroški dirham in pretvornik valut.
Statistika Maroški dirham
|Ime
|Maroški dirham
|Simbol
|Dirham
|Manjša enota
|1/100 = Santim
|Simbol manjše enote
|Santim
|Najboljša pretvorba MAD
|MAD v USD
|Najboljši graf MAD
|Graf MAD v USD
Profil Maroški dirham
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Redko uporabljeno: Santim5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Centralna banka
|Bank Al-Maghrib
|Uporabniki
Maroko, Zahodna Sahara
