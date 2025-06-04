  1. Domov
MAD - Maroški dirham

Maroški dirham je valuta Maroko. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Maroški dirham tečaj MAD v USD. Koda valute za Dirhami je MAD, simbol valute pa je MAD. Spodaj boste našli tečaje Maroški dirham in pretvornik valut.

Statistika Maroški dirham

ImeMaroški dirham
SimbolDirham
Manjša enota1/100 = Santim
Simbol manjše enoteSantim
Najboljša pretvorba MADMAD v USD
Najboljši graf MADGraf MAD v USD

Profil Maroški dirham

KovanciPogosto uporabljeno: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Redko uporabljeno: Santim5
BankovciPogosto uporabljeno: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Centralna bankaBank Al-Maghrib
Uporabniki
Maroko, Zahodna Sahara

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789735
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.296
AUD / USD0.671016

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%