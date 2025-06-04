MAD - Maroški dirham

Maroški dirham je valuta Maroko. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Maroški dirham tečaj MAD v USD. Koda valute za Dirhami je MAD , simbol valute pa je MAD. Spodaj boste našli tečaje Maroški dirham in pretvornik valut.