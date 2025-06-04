LVL - Latvijski lats
Latvijski lats je valuta Latvija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Latvijski lats tečaj LVL v USD. Koda valute za Lati je LVL, simbol valute pa je Ls. Spodaj boste našli tečaje Latvijski lats in pretvornik valut.
Latvijski lat je bil zamenjan z evrom 1. januarja 2014. Lat več ne velja kot zakonito plačilno sredstvo od 15. januarja 2014.
Statistika Latvijski lats
|Ime
|Latvijski lats
|Simbol
|Ls
|Manjša enota
|1/100 = Santim
|Simbol manjše enote
|Santim
|Najboljša pretvorba LVL
|LVL v USD
|Najboljši graf LVL
|Graf LVL v USD
Profil Latvijski lats
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Santim1, Santim2, Santim5, Santim10, Santim20, Santim50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Centralna banka
|Bank of Latvia
|Uporabniki
Latvija
Latvija
