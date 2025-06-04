LVL - Latvijski lats

Latvijski lats je valuta Latvija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Latvijski lats tečaj LVL v USD. Koda valute za Lati je LVL , simbol valute pa je Ls. Spodaj boste našli tečaje Latvijski lats in pretvornik valut.

Latvijski lat je bil zamenjan z evrom 1. januarja 2014. Lat več ne velja kot zakonito plačilno sredstvo od 15. januarja 2014.