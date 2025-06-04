  1. Domov
lvl
LVL - Latvijski lats

Latvijski lats je valuta Latvija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Latvijski lats tečaj LVL v USD. Koda valute za Lati je LVL, simbol valute pa je Ls. Spodaj boste našli tečaje Latvijski lats in pretvornik valut.

Latvijski lat je bil zamenjan z evrom 1. januarja 2014. Lat več ne velja kot zakonito plačilno sredstvo od 15. januarja 2014.

Statistika Latvijski lats

ImeLatvijski lats
SimbolLs
Manjša enota1/100 = Santim
Simbol manjše enoteSantim
Najboljša pretvorba LVLLVL v USD
Najboljši graf LVLGraf LVL v USD

Profil Latvijski lats

KovanciPogosto uporabljeno: Santim1, Santim2, Santim5, Santim10, Santim20, Santim50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BankovciPogosto uporabljeno: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Centralna bankaBank of Latvia
Uporabniki
Latvija

