LTL - Litovski litas
Litovski litas je valuta Litvanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Litovski litas tečaj LTL v USD. Koda valute za Liti je LTL, simbol valute pa je Lt. Spodaj boste našli tečaje Litovski litas in pretvornik valut.
Litovska litva je bila zamenjana z evrom 1. januarja 2015.
Statistika Litovski litas
|Ime
|Litovski litas
|Simbol
|Lt
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|ct
|Najboljša pretvorba LTL
|LTL v USD
|Najboljši graf LTL
|Graf LTL v USD
Profil Litovski litas
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Centralna banka
|Bank of Lithuania
|Uporabniki
Litvanija
Litvanija
