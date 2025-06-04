  1. Domov
LTL - Litovski litas

Litovski litas je valuta Litvanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Litovski litas tečaj LTL v USD. Koda valute za Liti je LTL, simbol valute pa je Lt. Spodaj boste našli tečaje Litovski litas in pretvornik valut.

Litovska litva je bila zamenjana z evrom 1. januarja 2015.

Statistika Litovski litas

ImeLitovski litas
SimbolLt
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotect
Najboljša pretvorba LTLLTL v USD
Najboljši graf LTLGraf LTL v USD

Profil Litovski litas

KovanciPogosto uporabljeno: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BankovciPogosto uporabljeno: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Centralna bankaBank of Lithuania
Uporabniki
Litvanija

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.556
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789747
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.313
AUD / USD0.671033

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%