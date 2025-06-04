LTL - Litovski litas

Litovski litas je valuta Litvanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Litovski litas tečaj LTL v USD. Koda valute za Liti je LTL , simbol valute pa je Lt. Spodaj boste našli tečaje Litovski litas in pretvornik valut.

Litovska litva je bila zamenjana z evrom 1. januarja 2015.